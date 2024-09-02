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Гендир Оболони: Никто никого еще не увольнял

Премьер-лига
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Пока никакой информации из клуба

Гендир Оболони: Никто никого еще не увольнял

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Генеральный директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал информацию СМИ об увольнении главного тренера Валерия Иващенко.

"Все находятся на своих местах. В том числе Иващенко. Никто никого еще не увольнял", – сказал Резниченко.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев) Александр Резниченко
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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