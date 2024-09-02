Гендир Оболони: Никто никого еще не увольнял

Генеральный директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал информацию СМИ об увольнении главного тренера Валерия Иващенко.

"Все находятся на своих местах. В том числе Иващенко. Никто никого еще не увольнял", – сказал Резниченко.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.