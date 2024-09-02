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Михавко матч с ЛНЗ провел на уколах

Премьер-лига
Обновлено

Возможно, защитник пропустит ближайшие матчи молодежки

Михавко матч с ЛНЗ провел на уколах

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Тарас Михавко имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, матч 5-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0) Тарас провел на уколах.

Защитник в ближайшее время присоединится в молодежной сборной Украины, где врачи проведут углубленное обследование.

Если же Михавко не сможет помочь молодежке в ближайших матчах, вместо него будет вызван Евгений Павлюк из "Ворсклы".

Напомним, что 6 сентября сборная Украины проведет матч отбора Евро-2025 со сверстниками из Сербии, а 10 – с Северной Ирландией.

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Украина U-21 Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Евгений Павлюк Тарас Михавко
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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