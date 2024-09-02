Тренер Левого Берега: Постепенно появилась уверенность, что можем бросать вызов старожилам УПЛ

Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак рассказал о победе в матче 5-го тура УПЛ с "Вересом" (3:1) и оценил выступление команды на стартовом отрезке чемпионата.

– Если откровенно, то первый тайм в Ровно мы провалили и очень хорошо, что пропустили лишь однажды. Реализуй хозяева пенальти при счете – 1:0, то спастись было бы очень сложно.

Определенную нервозность в действиях "Левого берега" можно объяснить тем, что из-за незначительного повреждения Андрея Якимива и болезни Валерия Сомара мы вынуждены были задействовать в центре обороны Дмитрия Семенова и Владислава Шаповала, которые ранее вместе не выступали. Конечно, определенная несыгранность стопперов чувствовалась и это сказывалось. Тем более, что хозяева высоко нас встречали и заставляли принимать не всегда правильные решения.

– Как можно было остановить этот натиск ровенчан и добиться излома?

– В перерыве я настраивал ребят действовать смелее и главное быстрее укрощать мяч и наладить игру в пас, что бы позволило выходить из-под прессинга и использовать свободное пространство в средней зоне хозяев.

Постепенно нам удалось отодвинуть игру от своих ворот, а затем решающими стали замены на 65-й минуте когда на поле вышли Клим Приходько, Тарас Галас и Владислав Войцеховский. Уже через две минуты Приходько выровнял положение, вскоре он ассистировал Галасу, который вывел "Левый берег" вперед, а Войцеховский под занавес матча заработал пенальти, который реализовал Руслан Дедух, установив итоговый счет.

– Как Вы вообще оцените выступление подопечных на стартовом отрезке?

– Все же, надо учесть, что мы готовились к выступлению в Первой лиге, когда же в дополнительном мини-турнире завоевали путевку в УПЛ, то необходимо было быть готовым, прежде всего, психологически, потому что это совсем другой уровень. На старте не все получалось, как бы хотелось. Но чувствовалось, что ребята с каждым поединком прибавляют. Потому что сами хорошо понимали, что надо на поле думать быстрее. Иначе неприятностей не избежать. Постепенно появилась уверенность, что можем бросать вызов старожилам Премьер-лиги.

Меня устраивает то количество очков, которые мы набрали и место в турнирной таблице, хотя по налаживанию командной игры есть над чем работать, что совершенствовать. Вот почему сейчас активно работаем над усилением атакующего звена.

– Может уже с кем-то из потенциальных новичков есть договоренность?

– Да, но дальше без конкретики, потому что несколько недель назад у нас перехватили нападающего, с которым мы вели переговоры. Вот подпишем контракт тогда и поговорим о новобранце.