Бразильский хавбек Бруниньо проводит медосмотр в Карпатах

" Карпаты " максимально близки к подписанию атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейра да Силвы (Бруниньо).

По информации ТаТоТаке, 24-летний бразилец уже прибыл во Львов для прохождения медосмотра.

Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.