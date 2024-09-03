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Бразильский хавбек Бруниньо проводит медосмотр в Карпатах

Премьер-лига

Карпаты близки к подписанию очередного новичка

Бразильский хавбек Бруниньо проводит медосмотр в Карпатах

фото из свободных источников

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"Карпаты" максимально близки к подписанию атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейра да Силвы (Бруниньо).

По информации ТаТоТаке, 24-летний бразилец уже прибыл во Львов для прохождения медосмотра.

Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Его контракт с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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