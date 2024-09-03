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Артем Кравец: Академия Динамо – одна из лучших школ в Европе

Премьер-лига

Но всегда есть куда расти

Артем Кравец: Академия Динамо – одна из лучших школ в Европе

Новина українською

Советник президента "Динамо" Артем Кравец рассказал об академии киевского клуба.

"Академия "Динамо" – одна из лучших школ в Европе. Недавно вышла статистика, сколько воспитанников клубов играют в профессиональном футболе. "Динамо" в этом рейтинге на шестом месте. Это большое достижение.

Но нам есть куда расти, чтобы эта статистика с годами не падала, а, наоборот, становилась больше", - сказал Кравец.

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Артем Кравец Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 02:05
Вратарская школа динама самая слабая в Украине. Может быть даже в Европе. Доказано псевдовратарем шовковским. Все мы украинцы помним его абалденый ляп в матче со Словенией. Именно из-за ЦеШо сборная не поехала на ЕВРО.(((
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 02:05
Вратарская школа динама самая слабая в Украине. Может быть даже в Европе. Доказано псевдовратарем шовковским. Все мы украинцы помним его абалденый ляп в матче со Словенией. Именно из-за ЦеШо сборная не поехала на ЕВРО.(((
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2024 в 01:30
Безумовно! Це загальновизнаний встановлений факт. Лише у сектантів "вєлічія шахьтора" цей факт викликає лють, заздрість і абсолютне заперечення. Але ця облуда, рано чи пізно, впаде з очей і вух заперечувальників, бо факти вперта річ.
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