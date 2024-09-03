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Артем Кравец: Академия Динамо – одна из лучших школ в Европе
Но всегда есть куда расти
Советник президента "
"Академия "Динамо" – одна из лучших школ в Европе. Недавно вышла статистика, сколько воспитанников клубов играют в профессиональном футболе. "Динамо" в этом рейтинге на шестом месте. Это большое достижение.
Но нам есть куда расти, чтобы эта статистика с годами не падала, а, наоборот, становилась больше", - сказал Кравец.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 02:05
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