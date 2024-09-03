Артем Кравец: Академия Динамо – одна из лучших школ в Европе

Советник президента " Динамо " Артем Кравец рассказал об академии киевского клуба.

"Академия "Динамо" – одна из лучших школ в Европе. Недавно вышла статистика, сколько воспитанников клубов играют в профессиональном футболе. "Динамо" в этом рейтинге на шестом месте. Это большое достижение.

Но нам есть куда расти, чтобы эта статистика с годами не падала, а, наоборот, становилась больше", - сказал Кравец.