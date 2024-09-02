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Иващенко: Подпишу заявление об увольнении только после того, как Оболонь со мной полностью рассчитается

Премьер-лига
Обновлено

Тренер подтвердил свою отставку

Иващенко: Подпишу заявление об увольнении только после того, как Оболонь со мной полностью рассчитается

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подтвердил, что больше не является рулевым команды.

– Сегодня в первой половине дня у меня была встреча с директором ФК "Оболонь" Александром Ризниченко, который после обмена мнениями о выступлении "пивоваров" на старте чемпионата УПЛ сообщил, что в клубе в моих услугах больше не заинтересованы.

– Это стало для Вас неожиданностью?

– Знаете, говорят, что у главного тренера всегда должен быть собран чемодан. И все же, я не ожидал такой развязки, ведь разве что в поединке с "Полесьем" был провал, но тут были объективные причины. Банально не успели восстановиться после кубкового противостояния с "Колосом", где взяли верх лишь в серии послематчевых пенальти. Хотя кадровых проблем хватало, особенно с линией нападения.

– Что дальше, возможно Вам предложили продолжить работать в структуре ФК, ведь Вы отдали "Оболони" около 20 лет, как футболист, а затем - тренер?

– Нет, никаких предложений я от Резниченко не услышал. Я сказал, что подпишу заявление об увольнении только после того, как со мной полностью рассчитаются, ведь у меня контракт с "Оболонью" еще на год.

– 3 сентября футболисты "Оболони" начнут подготовку к поединку 6 тура УПЛ – с "Александрией". Кто завтра Вас заменит у руля?

– Знаю только, что тренировку будет проводить мой помощник Александр Антоненко.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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