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Вацко: Клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом из-за возможных имиджевых потерь

Премьер-лига

Все не так просто с матчами в Кривом Роге

Вацко: Клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом из-за возможных имиджевых потерь

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко высказался о матче 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер", который не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги.

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"Я не думаю, что "Шахтер" очень хотел ехать в Кривой Рог. Более того, кулуарно уже давно много клубов УПЛ откровенно "сплевывают" от необходимости ехать играть в Кривой Рог.

Но в публичную площадь это не выносят, потому что видят в этом репетиционные риски. Ведь люди в городе живут, а футбол же у нас декларируется – для людей.

Есть порядок, и фактически эти вопросы должна решать УПЛ. Но УПЛ также не имеет влияния, потому что если областная военная администрация говорит, что матчи проводить безопасно – пожалуйста, играйте. Так закон работает в нашем футболе.

Я не думаю, что "Кривбасс" откажется проводить матчи в Кривом Роге. И не думаю, что этот вопрос на общих сборах поставят клубы УПЛ, который не хотят ехать в Кривой Рог, чтобы вынудить "Кривбасс" отказаться играть в городе. Потому что имдж для них - это все. Если будет движение в этом направлении, то "Кривбасс", я уверен, это все быстро перекрутит, нанеся удар по имиджу клубов, которые не хотят ехать в Кривой Рог. Потому что имиджево - это не героично.

Но если такая ситуация повторится еще несколько раз - представьте, во что превратится наш чемпионат", - рассказал Вацко.

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Виктор Вацко Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Динамо-машина (Киев)
03.09.2024 в 00:41
Уявляю хто: мабуть це Рух, Верес, Шахтар, може ЛНЗ. Це ті міста, де тривог і прильотів менше, і ті команди, де легіонерів більше.
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Комментарии 2
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Динамо-машина (Киев)
03.09.2024 в 00:41
Уявляю хто: мабуть це Рух, Верес, Шахтар, може ЛНЗ. Це ті міста, де тривог і прильотів менше, і ті команди, де легіонерів більше.
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.09.2024 в 00:36
Хай йдуть на х*й всі, хто не хоче грати у Кривому Розі. Це українське місто і воно не винувате, що знаходиться ближче до фронту, аніж інші міста. В країні війна і всі мають єднатися, нехай ті клуби краще будуть вдячні ЗСУ та Богу, що в їхніх містах ситуація краща. Бо їм у Кривому Розі грати раз у рік, а Кривбасу кожні два тижні.
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