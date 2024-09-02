Вацко: Клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом из-за возможных имиджевых потерь

Украинский комментатор и журналист Виктора Вацко высказался о матче 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер", который не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги.

"Я не думаю, что "Шахтер" очень хотел ехать в Кривой Рог. Более того, кулуарно уже давно много клубов УПЛ откровенно "сплевывают" от необходимости ехать играть в Кривой Рог.

Но в публичную площадь это не выносят, потому что видят в этом репетиционные риски. Ведь люди в городе живут, а футбол же у нас декларируется – для людей.

Есть порядок, и фактически эти вопросы должна решать УПЛ. Но УПЛ также не имеет влияния, потому что если областная военная администрация говорит, что матчи проводить безопасно – пожалуйста, играйте. Так закон работает в нашем футболе.

Я не думаю, что "Кривбасс" откажется проводить матчи в Кривом Роге. И не думаю, что этот вопрос на общих сборах поставят клубы УПЛ, который не хотят ехать в Кривой Рог, чтобы вынудить "Кривбасс" отказаться играть в городе. Потому что имдж для них - это все. Если будет движение в этом направлении, то "Кривбасс", я уверен, это все быстро перекрутит, нанеся удар по имиджу клубов, которые не хотят ехать в Кривой Рог. Потому что имиджево - это не героично.

Но если такая ситуация повторится еще несколько раз - представьте, во что превратится наш чемпионат", - рассказал Вацко.