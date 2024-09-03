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Обновлена ​​стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих

Премьер-лига
Обновлено

Transfermarkt подготовил актуальные данные

Обновлена ​​стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих

Фото пресслужби ФК "Полісся"

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Лидером рейтинга ожидаемо стал донецкий "Шахтер", хотя общая стоимость "горняков" снизилась с начала сезона с 163,40 до 161,5 млн евро.

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Состав киевского "Динамо" вдвое дешевле принципиального соперника – 75,70 млн (предыдущая стоимость – 77,20 млн).

Топ-3 замыкает житомирское "Полесье". Трансферная цена 29 игроков коллектива составляет 22,15 млн. евро. Далее с ощутимым отставанием расположились "Кривбасс" (14,58 млн) и "Рух" (14,25 млн). Самый дешевый представитель Премьер-лиги – "Левый Берег" (3,86 млн).

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Левый берег (Киев)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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