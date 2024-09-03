Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обновлена стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих
Transfermarkt подготовил актуальные данные
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Лидером рейтинга ожидаемо стал донецкий "Шахтер", хотя общая стоимость "горняков" снизилась с начала сезона с 163,40 до 161,5 млн евро.
Состав киевского "Динамо" вдвое дешевле принципиального соперника – 75,70 млн (предыдущая стоимость – 77,20 млн).
Топ-3 замыкает житомирское "Полесье". Трансферная цена 29 игроков коллектива составляет 22,15 млн. евро. Далее с ощутимым отставанием расположились "Кривбасс" (14,58 млн) и "Рух" (14,25 млн). Самый дешевый представитель Премьер-лиги – "Левый Берег" (3,86 млн).
Популярное сейчас
- Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах
- Вацко: Клубы УПЛ не хотят играть в Кривом Роге, но не говорят об этом из-за возможных имиджевых потерь
- Александр Литвиненко: Я проиграл этому недоразумению
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- Артем Кравец: Академия Динамо – одна из лучших школ в Европе
- Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Bloomberg