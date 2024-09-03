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Защитник Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна

Премьер-лига

Иван Дибанго отправится в расположение своей национальной команды

Защитник Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил второй вызов в ряды сборной Камеруна, сообщает клубная пресс-служба.

22-летний защитник отправится в расположение своей национальной команды во время международной паузы.

Сборную Камеруна ожидают два поединка в рамках квалификации на Кубок Африканских Наций 2025: 7 сентября дома против Намибии и 10 сентября на выезде против Зимбабве. Камерун выступит в отборочной группе J, где также сыграет еще одна сборная - Кении.

Напомним, Дибанго уже получал вызов в сборную Камеруна в мае 2024 года, но тогда официально не дебютировал.

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Камерун Кривбасс (Кривой Рог) Национальная сборная Камеруна Иван Дибанго
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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