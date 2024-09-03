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Защитник Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна
Иван Дибанго отправится в расположение своей национальной команды
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил второй вызов в ряды сборной Камеруна, сообщает клубная пресс-служба.
22-летний защитник отправится в расположение своей национальной команды во время международной паузы.
Сборную Камеруна ожидают два поединка в рамках квалификации на Кубок Африканских Наций 2025: 7 сентября дома против Намибии и 10 сентября на выезде против Зимбабве. Камерун выступит в отборочной группе J, где также сыграет еще одна сборная - Кении.
Напомним, Дибанго уже получал вызов в сборную Камеруна в мае 2024 года, но тогда официально не дебютировал.
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