Защитник Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго получил второй вызов в ряды сборной Камеруна, сообщает клубная пресс-служба.

22-летний защитник отправится в расположение своей национальной команды во время международной паузы.

Сборную Камеруна ожидают два поединка в рамках квалификации на Кубок Африканских Наций 2025: 7 сентября дома против Намибии и 10 сентября на выезде против Зимбабве. Камерун выступит в отборочной группе J, где также сыграет еще одна сборная - Кении.

Напомним, Дибанго уже получал вызов в сборную Камеруна в мае 2024 года, но тогда официально не дебютировал.