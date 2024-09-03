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Лидер Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Турции

Премьер-лига

Полтавчане хорошо заработали на переходе игрока

Лидер Ворсклы перешел в клуб из чемпионата Турции

Фото: ФК Ворскла

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Форвард "Ворсклы" Таулянт Сефери перешел в "Бодрумспор", сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение рассчитано на 3 года. Финансовые детали трансфера не разглашаются, но по данным Transfermarkt, сумма перехода составила 1,5 миллиона евро.

Прошлый сезон он провел в аренде в "Бани Яс" (ОАЭ). На Ближнем Востоке Таулянт провел 28 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 ассистов.

В системы "Ворсклы" он находился с лета 2022 года. За все время он сыграл 28 поединков и забил 13 мячей.

"Бодрумспор" занимает 14-е место в турецкой Суперлиге, набрав 3 очка в 4 матчах.

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Ворскла (Полтава) Таулянт Сефери
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Источник:
Bodrumspor
Опубликовал: Алина Ерофеева
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