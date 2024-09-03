Кравец: Ярмоленко - огромный авторитет, ключевая фигура сейчас, и вообще в истории клуба

Советник президента "Динамо" Артем Кравец оценил возвращение звездного украинского вингера Андрея Ярмоленко в киевский клуб.

"Никогда не думал, что может быть какой-то минус в возвращении такого футболиста и, считаю, легенды "Динамо" обратно домой в родной клуб. Речь не только об атмосфере в команде, хотя это тоже важно. Но именно футбольными качествами, игрой на футбольном поле, работой в тренировочном процессе, он точно заслуживает место в основе "Динамо".

Однозначно, это огромный авторитет, ключевая фигура сейчас, и вообще в истории клуба. И для молодых игроков, и уже для немолодых игроков только плюс находиться в команде с таким игроком, перенимать его опыт, видеть, как он тренируется, слушать его советы", - сказал Кравец.