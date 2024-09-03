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Колос подписал еще одного грузинского хавбека - Источник

Премьер-лига

Грузин продолжит карьеру в ковалевском клубе

Колос подписал еще одного грузинского хавбека - Источник

Фото: fcdinamo.ge

Новина українською

Новичком "Колоса" стал очередной грузин Гиорги Моисцрапишвили, сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

По данным источника, футболист подписал контракт на 2 года с клубом из Ковалевки.

Это 22-летний центральный полузащитник тбилисского "Динамо", который имеет небольшой опыт выступлений в бельгийском втором дивизионе и провел 12 матчей за молодежную сборную Грузии.

Прошлый сезон игрок начинал в бельгийском "Васланд-Беверене", а во второй половине сезона играл за "Динамо", где провел 18 матчей и забил 1 гол.

Отметим, что в "Колосе" уже выступает грузинский полузащитник Ника Гагнидзе.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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