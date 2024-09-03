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Маркевич: Ротань проделал хорошую работу в Александрии. Забить 4 мяча Шахтеру это не так просто

Премьер-лига

Известный тренер назвал команду, которая поразила его больше всего на старте сезона

Маркевич: Ротань проделал хорошую работу в Александрии. Забить 4 мяча Шахтеру это не так просто

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич подвел итоги стартового отрезка УПЛ.

- Сыграно уже пять, хоть и неполных, туров УПЛ. Какая команда больше всего вас поразила со знаком плюс в этих матчах?

- На первое место поставлю "Александрию", которая лидирует в чемпионате и пока что не теряет очки. Чувствуется, что Ротань проделал хорошую работу. Забить четыре мяча "Шахтеру" это не так просто. Респект тренерскому штабу.

"Динамо" и "Рух" играют более-менее стабильно. "Полесье" подтянулось после неудачного старта, начали забивать. Большинство команд равных.

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- От какой команды ожидали больше, кто не оправдывает возложенных надежд?

- Пока что не впечатляет "Шахтер". Внизу таблицы все прогнозируемо. Аутсайдеры, которые были в прошлом году, остались.

- Почему "Шахтер" так неуверенно выглядит на старте сезона? Какие шансы у "горняков" в Лиге чемпионов?

- У "Шахтера" проблема в обороне. Все игроки только с мячом хотят играть, а без мяча не очень. Чтобы достойно выступить в еврокубках - надо существенно прибавлять. В Лиге чемпионов у "Шахтера" крутые соперники, и если они продолжат так играть, то шансов никаких не будет, - считает Маркевич.

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Мирон Маркевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
03.09.2024 в 11:16
Четыре мяча Шахтёру это больше заслуга тренерского штаба Шахтёра.
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Комментарии 3
tolina-ystas (Краматорск)
03.09.2024 в 11:16
Четыре мяча Шахтёру это больше заслуга тренерского штаба Шахтёра.
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1
0
Серпень (Voznesensk)
03.09.2024 в 12:03
100%
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0
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avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 10:12
А де подівся одеський осел білогубко ?
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0
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