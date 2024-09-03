Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Ротань проделал хорошую работу в Александрии. Забить 4 мяча Шахтеру это не так просто
Известный тренер назвал команду, которая поразила его больше всего на старте сезона
Фото: fckarpaty.org
Известный украинский тренер Мирон Маркевич подвел итоги стартового отрезка УПЛ.
- Сыграно уже пять, хоть и неполных, туров УПЛ. Какая команда больше всего вас поразила со знаком плюс в этих матчах?
- На первое место поставлю "Александрию", которая лидирует в чемпионате и пока что не теряет очки. Чувствуется, что Ротань проделал хорошую работу. Забить четыре мяча "Шахтеру" это не так просто. Респект тренерскому штабу.
"Динамо" и "Рух" играют более-менее стабильно. "Полесье" подтянулось после неудачного старта, начали забивать. Большинство команд равных.
- От какой команды ожидали больше, кто не оправдывает возложенных надежд?
- Пока что не впечатляет "Шахтер". Внизу таблицы все прогнозируемо. Аутсайдеры, которые были в прошлом году, остались.
- Почему "Шахтер" так неуверенно выглядит на старте сезона? Какие шансы у "горняков" в Лиге чемпионов?
- У "Шахтера" проблема в обороне. Все игроки только с мячом хотят играть, а без мяча не очень. Чтобы достойно выступить в еврокубках - надо существенно прибавлять. В Лиге чемпионов у "Шахтера" крутые соперники, и если они продолжат так играть, то шансов никаких не будет, - считает Маркевич.
Популярное сейчас
- Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
- Палкин после разрушения отеля в Кривом Роге: Для нас лучше молчать о передвижениях
- ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку
- Армия РФ потеряла 1360 военных, 10 танков и 35 бронемашин за сутки - Генштаб
Комментарии 3