Маркевич: Ротань проделал хорошую работу в Александрии. Забить 4 мяча Шахтеру это не так просто

Известный украинский тренер Мирон Маркевич подвел итоги стартового отрезка УПЛ.

- Сыграно уже пять, хоть и неполных, туров УПЛ. Какая команда больше всего вас поразила со знаком плюс в этих матчах?

- На первое место поставлю "Александрию", которая лидирует в чемпионате и пока что не теряет очки. Чувствуется, что Ротань проделал хорошую работу. Забить четыре мяча "Шахтеру" это не так просто. Респект тренерскому штабу.

"Динамо" и "Рух" играют более-менее стабильно. "Полесье" подтянулось после неудачного старта, начали забивать. Большинство команд равных.

- От какой команды ожидали больше, кто не оправдывает возложенных надежд?

- Пока что не впечатляет "Шахтер". Внизу таблицы все прогнозируемо. Аутсайдеры, которые были в прошлом году, остались.

- Почему "Шахтер" так неуверенно выглядит на старте сезона? Какие шансы у "горняков" в Лиге чемпионов?

- У "Шахтера" проблема в обороне. Все игроки только с мячом хотят играть, а без мяча не очень. Чтобы достойно выступить в еврокубках - надо существенно прибавлять. В Лиге чемпионов у "Шахтера" крутые соперники, и если они продолжат так играть, то шансов никаких не будет, - считает Маркевич.