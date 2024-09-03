Журналист поставил точку в вопросе возможного возвращения Скрипника в Зарю

Журналист и комментатор Игорь Цыганык прокомментировал слухи вокруг возможного возвращения Виктора Скрипника на должность главного тренера "Зари".

"Я не думаю, что вернется к "Заре" Скрипник в той ситуации, он сейчас находится. Есть доверие к Бартуловичу, он это доказал будучи помощником [Юрия] Коваля и сейчас у него есть все шансы, чтобы себя проявить.

Сейчас не те обстоятельства, чтобы Скрипник возвращался в "Зарю". И не те возможности наверняка у "Зари" платить те деньги, которые хотел бы Скрипник и которые он получал в "Ворскле" и "Металлисте 1925", - сказал Цыганык в эфире авторской программы Циганик LIVE.