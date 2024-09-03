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Кварцяный: В атаке у Шахтера нет топового нападающего. Траоре - это уровень Первой лиги, Сикан - нестабильный

Премьер-лига

Известный тренер недоволен игрой донецкого клуба

Кварцяный: В атаке у Шахтера нет топового нападающего. Траоре - это уровень Первой лиги, Сикан - нестабильный

Фото: Шахтар

Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением об игре "Шахтера" на старте сезона УПЛ.

"С каждым годом игра "Шахтера" становится все менее перспективной. Если брать пиар, то они топ. Но у "Шахтера" уже перебор с пиаром. Они подписывают в Бразилии новых Виллианов, Тайсонов и Тейшейров, но по уровню они даже на десятую часть до предыдущих не дотягивают.

От футболистов "Шахтера" завышенные ожидания, поэтому они начинают думать, что уже являются звездами. Но на поле этого не чувствуется. Не лучшим образом действует сейчас Ризнык, хотя он неплохой вратарь. Оборона - вообще неуверенная. В "Шахтере" нет в защите и на воротах игроков международного уровня.

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В полузащите только Судаков иногда себя проявляет, все остальные... Степаненко - профессионал, "рыгает" на поле больше всех, но в силу возраста он уже сдает. А без него "Шахтер" вообще беспомощен.

В атаке у них нет топового нападающего! Траоре - это нападающий уровня Первой лиги, Сикан - нестабильный. Наверное, "Шахтер" слушает агентов и берет непонятных игроков в атаку", - сказал Кварцяный.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:14
а как же распиаренный Судаков?
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Комментарии 2
Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:14
а как же распиаренный Судаков?
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Kondor (Веселе)
03.09.2024 в 13:45
А Кварцяний просто балабол на пенсіі
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