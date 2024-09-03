Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кварцяный: В атаке у Шахтера нет топового нападающего. Траоре - это уровень Первой лиги, Сикан - нестабильный
Известный тренер недоволен игрой донецкого клуба
Фото: Шахтар
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением об игре "Шахтера" на старте сезона УПЛ.
"С каждым годом игра "Шахтера" становится все менее перспективной. Если брать пиар, то они топ. Но у "Шахтера" уже перебор с пиаром. Они подписывают в Бразилии новых Виллианов, Тайсонов и Тейшейров, но по уровню они даже на десятую часть до предыдущих не дотягивают.
От футболистов "Шахтера" завышенные ожидания, поэтому они начинают думать, что уже являются звездами. Но на поле этого не чувствуется. Не лучшим образом действует сейчас Ризнык, хотя он неплохой вратарь. Оборона - вообще неуверенная. В "Шахтере" нет в защите и на воротах игроков международного уровня.
В полузащите только Судаков иногда себя проявляет, все остальные... Степаненко - профессионал, "рыгает" на поле больше всех, но в силу возраста он уже сдает. А без него "Шахтер" вообще беспомощен.
В атаке у них нет топового нападающего! Траоре - это нападающий уровня Первой лиги, Сикан - нестабильный. Наверное, "Шахтер" слушает агентов и берет непонятных игроков в атаку", - сказал Кварцяный.
Популярное сейчас
- Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Динамо определилось с домашним стадионом, Попов не поможет сборной. Главные новости за 2 сентября
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Металлист 1925 подпишет форварда Зари - Источник
- Обновлена стоимость команд УПЛ. Полесье, Кривбасс и Рух – среди самых дорогих
Комментарии 2