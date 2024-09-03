Кварцяный: В атаке у Шахтера нет топового нападающего. Траоре - это уровень Первой лиги, Сикан - нестабильный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением об игре "Шахтера" на старте сезона УПЛ.

"С каждым годом игра "Шахтера" становится все менее перспективной. Если брать пиар, то они топ. Но у "Шахтера" уже перебор с пиаром. Они подписывают в Бразилии новых Виллианов, Тайсонов и Тейшейров, но по уровню они даже на десятую часть до предыдущих не дотягивают.

От футболистов "Шахтера" завышенные ожидания, поэтому они начинают думать, что уже являются звездами. Но на поле этого не чувствуется. Не лучшим образом действует сейчас Ризнык, хотя он неплохой вратарь. Оборона - вообще неуверенная. В "Шахтере" нет в защите и на воротах игроков международного уровня.