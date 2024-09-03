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Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью

Премьер-лига
Обновлено

Криворожский клуб предлагал сыграть 25 сентября

Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Руководство "Шахтера" не видит возможности сыграть прерванный матч УПЛ с "Кривбассом" этой осенью, сообщает ТаТоТаке.

Причинами же называют матчи Лиги чемпионов по новому формату, чемпионат Украины, Кубок Украины и поединки сборных.

В частности, вице-президент криворожского клуба Артем Гагарин предлагал провести эту игру 25 сентября.

Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. На момент остановки дончане вели в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко.

Ранее СМИ писали, что доигровка матча состоится уже весной 2025.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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Источник:
YouTube-канал ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2024 в 14:54
Призначити дату проведення восени рішенням Дирекції УПЛ, якщо неявка - заслужена технічна поразка і штраф на вагому суму.
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0
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Комментарии 9
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.09.2024 в 14:54
Призначити дату проведення восени рішенням Дирекції УПЛ, якщо неявка - заслужена технічна поразка і штраф на вагому суму.
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0
2
aleks68
03.09.2024 в 14:58
пусть назначают кто им не даёт.е.....е дырявое чмо.когда твоё .....динамо обосрётся по уши опять исчезнешь месяца на два.
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2
0
tekutiev (донецк,Украина)
03.09.2024 в 15:03
тупой дырявой подстилке слова не давали.иди лучше отлижи суркису
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0
0
Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:11
г о в н ю к и
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:08
ШД засчитать поражение
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2
4
avatar
scorpius (Ck)
03.09.2024 в 14:12
И все тебя послушались, ага.
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4
1
aleks68
03.09.2024 в 14:56
шахтёр выигрывал 1:0 к 50 минуте тупой ты осёл.результат не отменили.
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2
0
aleks68
03.09.2024 в 14:01
гагарин больше ничего не хочет?кривбасс любит играть в 18:00 и вероятно будут ещё доигровки
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3
1
Kondor (Веселе)
03.09.2024 в 13:43
Ащо не так? Кого це ще конудить?
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4
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