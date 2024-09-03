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Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
Криворожский клуб предлагал сыграть 25 сентября
Фото: ФК Кривбас
Руководство "Шахтера" не видит возможности сыграть прерванный матч УПЛ с "Кривбассом" этой осенью, сообщает ТаТоТаке.
Причинами же называют матчи Лиги чемпионов по новому формату, чемпионат Украины, Кубок Украины и поединки сборных.
В частности, вице-президент криворожского клуба Артем Гагарин предлагал провести эту игру 25 сентября.
Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. На момент остановки дончане вели в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко.
Ранее СМИ писали, что доигровка матча состоится уже весной 2025.
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