Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером

"Оболонь" определилась с новым главным тренером команды вместо Валерия Иващенко.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство "пивоваров" предложило Сергею Шищенко возглавить команду. Специалист пока не дал ответа.

Предыдущим местом работы Шищенко было "Полесье", которое он вывел в квалификацию Лиги конференций-2024/25, но был уволен в мае.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.