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Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером

Премьер-лига
Обновлено

Команду может возглавить экс-коуч "Полесья"

Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

"Оболонь" определилась с новым главным тренером команды вместо Валерия Иващенко.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство "пивоваров" предложило Сергею Шищенко возглавить команду. Специалист пока не дал ответа.

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Предыдущим местом работы Шищенко было "Полесье", которое он вывел в квалификацию Лиги конференций-2024/25, но был уволен в мае.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Валерий Иващенко Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:04
ЧО почему медлите с увольнением БАБИЧА-МИСЮРЫ --сделайте ОДЕССЕ подарок
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:04
ЧО почему медлите с увольнением БАБИЧА-МИСЮРЫ --сделайте ОДЕССЕ подарок
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 14:10
Осел одеський, а який тренер очолює таблицю УПЛ ???
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