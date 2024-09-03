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Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
Команду может возглавить экс-коуч "Полесья"
instagram.com/fcpolissya
"Оболонь" определилась с новым главным тренером команды вместо Валерия Иващенко.
Как сообщает ТаТоТаке, руководство "пивоваров" предложило Сергею Шищенко возглавить команду. Специалист пока не дал ответа.
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Предыдущим местом работы Шищенко было "Полесье", которое он вывел в квалификацию Лиги конференций-2024/25, но был уволен в мае.
"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
03.09.2024 в 14:04
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