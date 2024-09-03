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Рух отдаст молодого защитника в аренду

Премьер-лига

Андрей Китела будет играть за "Прикарпатье"

Рух отдаст молодого защитника в аренду

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" отдаст защитника Андрея Кителу в аренду, сообщает Sport.ua.

19-летний Китела будет выступать на правах аренды в Первой лиге за "Прикарпатье". Правый защитник проигрывает конкуренцию в первой команде, поэтому для получения игровой практики на высоком уровне, было принято решение об аренде.

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В нынешнем сезоне Китела не провел ни одного матча за первую команду. Андрей приобретал опыт во Второй лиге за "Рух-1", где провел 4 поединка и забил 2 гола.

"Прикарпатье" занимает 8-е место в группе А Первой лиги. Команда получила одно очко в трех матчах.

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Рух (Львов) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Андрей Китела
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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