Рух отдаст молодого защитника в аренду

"Рух" отдаст защитника Андрея Кителу в аренду, сообщает Sport.ua.

19-летний Китела будет выступать на правах аренды в Первой лиге за "Прикарпатье". Правый защитник проигрывает конкуренцию в первой команде, поэтому для получения игровой практики на высоком уровне, было принято решение об аренде.

В нынешнем сезоне Китела не провел ни одного матча за первую команду. Андрей приобретал опыт во Второй лиге за "Рух-1", где провел 4 поединка и забил 2 гола.

"Прикарпатье" занимает 8-е место в группе А Первой лиги. Команда получила одно очко в трех матчах.