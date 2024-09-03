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Рух отдаст молодого защитника в аренду
Андрей Китела будет играть за "Прикарпатье"
Фото: ФК Рух
"Рух" отдаст защитника Андрея Кителу в аренду, сообщает Sport.ua.
19-летний Китела будет выступать на правах аренды в Первой лиге за "Прикарпатье". Правый защитник проигрывает конкуренцию в первой команде, поэтому для получения игровой практики на высоком уровне, было принято решение об аренде.
В нынешнем сезоне Китела не провел ни одного матча за первую команду. Андрей приобретал опыт во Второй лиге за "Рух-1", где провел 4 поединка и забил 2 гола.
"Прикарпатье" занимает 8-е место в группе А Первой лиги. Команда получила одно очко в трех матчах.
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