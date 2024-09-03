Маркевич: Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но мне не выделили финансов 

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал лучшего, по его мнению, игрока стартового отрезка нового сезона.

"Мне нравится Краснопир, поэтому назову его. Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я сильно хотел Краснопира в "Карпаты", но, к сожалению, мне на него не выделили финансов.

Также отмечу Назаренко, Филиппова, Квасницу, Федора. Думаю, через пару лет Федор будет топ-игроком и будет выступать за сборную Украины. Таких игроков сейчас мало в УПЛ, а ему всего 20 лет. Он развит не по годам: очень хорошо видит игру и отдает тонкие передачи", - отметил Мирон Богданович.