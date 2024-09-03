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Маркевич: Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но мне не выделили финансов
Форвард мог оказаться в другом львовском клубе
ФК Рух
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал лучшего, по его мнению, игрока стартового отрезка нового сезона.
"Мне нравится Краснопир, поэтому назову его. Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я сильно хотел Краснопира в "Карпаты", но, к сожалению, мне на него не выделили финансов.
Также отмечу Назаренко, Филиппова, Квасницу, Федора. Думаю, через пару лет Федор будет топ-игроком и будет выступать за сборную Украины. Таких игроков сейчас мало в УПЛ, а ему всего 20 лет. Он развит не по годам: очень хорошо видит игру и отдает тонкие передачи", - отметил Мирон Богданович.
Отметим, что этим летом Краснопир перешел из "Оболони" в "Рух" за 700 тысяч евро. Форвард забил 4 гола в 4 матчах за львовский клуб.
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