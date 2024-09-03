  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич: Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но мне не выделили финансов 
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но мне не выделили финансов 

Премьер-лига

Форвард мог оказаться в другом львовском клубе

Маркевич: Я сильно хотел Краснопира в Карпаты, но мне не выделили финансов 

ФК Рух

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич назвал лучшего, по его мнению, игрока стартового отрезка нового сезона.

"Мне нравится Краснопир, поэтому назову его. Из него должен вырасти классный нападающий. Если будет прибавлять, то дорастет до сборной Украины. Я сильно хотел Краснопира в "Карпаты", но, к сожалению, мне на него не выделили финансов.

Также отмечу Назаренко, Филиппова, Квасницу, Федора. Думаю, через пару лет Федор будет топ-игроком и будет выступать за сборную Украины. Таких игроков сейчас мало в УПЛ, а ему всего 20 лет. Он развит не по годам: очень хорошо видит игру и отдает тонкие передачи", - отметил Мирон Богданович.

Отметим, что этим летом Краснопир перешел из "Оболони" в "Рух" за 700 тысяч евро. Форвард забил 4 гола в 4 матчах за львовский клуб.

Читайте такжеМаркевич: Ротань проделал хорошую работу в Александрии. Забить 4 мяча Шахтеру это не так просто
По теме
yellow-arrow
Акценты. Я сегодня не такой, как вчера: второй тайм - в следующем году
yellow-arrow
Оболонь рассматривает Дулуба в качестве главного тренера
yellow-arrow
Рух отдаст молодого защитника в аренду
Мирон Маркевич Игорь Краснопир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости