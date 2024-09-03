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Оболонь рассматривает Дулуба в качестве главного тренера
Не только Шищенко в кандидатах
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне возглавлял черкасский ЛНЗ, является кандидатом на должность главного киевской "Оболони".
2 сентября нынешний тренер "пивоваров" Валерий Иващенко был отправлен в отставку.
Ранее СМИ писали о том, что кандидатом на должность главного тренера команды
"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.
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