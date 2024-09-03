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Оболонь рассматривает Дулуба в качестве главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Не только Шищенко в кандидатах

Оболонь рассматривает Дулуба в качестве главного тренера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне возглавлял черкасский ЛНЗ, является кандидатом на должность главного киевской "Оболони".

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2 сентября нынешний тренер "пивоваров" Валерий Иващенко был отправлен в отставку.

Ранее СМИ писали о том, что кандидатом на должность главного тренера команды является Сергей Шищенко.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Оболонь (Киев) Олег Дулуб
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Михаил Черныш
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