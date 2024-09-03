Оболонь рассматривает Дулуба в качестве главного тренера

Известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне возглавлял черкасский ЛНЗ, является кандидатом на должность главного киевской "Оболони".

2 сентября нынешний тренер "пивоваров" Валерий Иващенко был отправлен в отставку.

Ранее СМИ писали о том, что кандидатом на должность главного тренера команды является Сергей Шищенко.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.