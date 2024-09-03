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Клуб АПЛ летом интересовался Бущаном

Премьер-лига
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Кипер Динамо был в шорт-листе Саутгемптона

Клуб АПЛ летом интересовался Бущаном

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан этим летом присутствовал в шорт-листе английского "Саутгемптона", сообщает Sport.ua.

Если бы "Саутгемптон" не смог приобрести Аарона Рэмсдейла, то среди кандидатов на усиление вратарской позиции был и украинский кипер.

"Динамо" было готово отпустить своего основного вратаря, но при условии хорошего в финансовом плане предложения.

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Напомним, что "Саутгемптону", в итоге, удалось подписать Рэмсдейла у "Арсенала" за 21.4 млн евро.

Бущан в текущем сезоне провел за "Динамо" 8 поединков, в которых пропустил 7 голов и в 3 матчах отыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает Бущана в 7 млн евро.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Саутгемптон
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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