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Клуб АПЛ летом интересовался Бущаном
Кипер Динамо был в шорт-листе Саутгемптона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер "
Если бы "Саутгемптон" не смог приобрести Аарона Рэмсдейла, то среди кандидатов на усиление вратарской позиции был и украинский кипер.
"Динамо" было готово отпустить своего основного вратаря, но при условии хорошего в финансовом плане предложения.
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Напомним, что "Саутгемптону", в итоге, удалось подписать Рэмсдейла у "Арсенала" за 21.4 млн евро.
Бущан в текущем сезоне провел за "Динамо" 8 поединков, в которых пропустил 7 голов и в 3 матчах отыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает Бущана в 7 млн евро.
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