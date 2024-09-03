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Ингулец на выездной матч с Рухом добирался в плацкартном вагоне поезда
Такой способ добраться на матч был избран ради экономии средств
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
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Как сообщает ТаТоТаке, сделано это было для экономии средств.
В итоге, команда прибыла утром в день матча и проиграла "Руху" 0:5.
Напомним, что после 5 туров у "Ингульца" 3 набранных очка и 14-е место в турнирной таблице.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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