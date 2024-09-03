Ингулец на выездной матч с Рухом добирался в плацкартном вагоне поезда

" Ингулец " на свой недавний матч 5-го тура УПЛ с "Рухом" во Львов добирался железной дорогой в плацкартном вагоне поезда.

Как сообщает ТаТоТаке, сделано это было для экономии средств.

В итоге, команда прибыла утром в день матча и проиграла "Руху" 0:5.

Напомним, что после 5 туров у "Ингульца" 3 набранных очка и 14-е место в турнирной таблице.