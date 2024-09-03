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Акценты. Я сегодня не такой, как вчера: второй тайм - в следующем году
Как это выглядит на деле
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
1 сентября был не доигран матч УПЛ между “Кривбассом” и “Шахтером”. Причина известна всем, равно как и поиски вариантов даты доигровки. По горячим же следам было объявлено, что она может состояться уже весной следующего года. Автор никак не комментирует эту информацию, он обращает ваше внимание на другое.
В истории чемпионатов Украины подобное уже случалось, шесть лет назад. Тогда во Львове Екатерина Монзуль была вынуждена приостановить игру “Карпат” с “Олимпиком” после первого тайма из-за сильного снегопада. Матч был прерван при счете 1:1.
Дело было в декабре - лига спешила уйти на зимние каникулы, и доигрывать второй тайм решили в феврале.
Помнится, “Акценты” недоумевали: как после паузы в два с половиной месяца, традиционно более судьбоносной для комплектации команд, нежели короткая летняя, удастся соблюсти протокол поединка? То есть, хотя бы элементарно доиграть теми же составами, не говоря о прочем. Но в УПЛ не стали заморачиваться на такие пустяки.
С “Карпатами” худо-бедно разобраться удалось. Зимой из участников матча, игравших в декабре, клуб покинули лишь Голодюк и Тиссоне. Правда, последний успел получить в первом тайме предупреждение, но кто докажет, что тренер не собирался менять именно его? Вот они и были успешно заменены, вместе с Федецким, после перерыва.
Куда веселее обстояло с “Олимпиком”. Как ни в чем не бывало, он выпустил на второй тайм сразу семерых (!!!) новых игроков: Вакуленко, Кисиля, Кулинича, Леонидаса, Парцванию, Г. Пасича и Эмерсона. Ни один из тех, вместо кого они вышли, в заявке на доигровку уже не фигурировал. Включая автора гола у гостей - Кравченко.
И это не все. По ходу тайма команда произвела еще две замены - на поле появились Немчанинов и Щедрый. Словом, я сегодня не такой, как вчера: в феврале с “Карпатами” играл уже совсем не тот “Олимпик”. Которому довольно скоро сумел забить Карраскаль, и этот гол решил судьбу затянувшегося с прошлого года поединка.
Мораль сей басни? Некоторые из вас и сегодня задаются вопросом, как же сохранить полноценный юридический статус матча “Кривбасс” - “Шахтер” в этом случае? Это же все-таки ДОигровка, а не ПЕРЕ. Ведь пройдет даже не пару месяцев - все полгода. Да никак! А соблюдение простейших регламентных норм, или попросту самоуважение?
Вопрос, конечно, интересный…
Фото - ФК "Кривбасс", UA-Футбол
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