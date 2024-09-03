  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондарь: Наш футбол растет, команды выравниваются, нас ждет очень интересный чемпионат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь: Наш футбол растет, команды выравниваются, нас ждет очень интересный чемпионат

Премьер-лига
Обновлено

Защитник Шахтера оценил стартовавший сезон УПЛ

Бондарь: Наш футбол растет, команды выравниваются, нас ждет очень интересный чемпионат

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь высказался о текущем сезоне УПЛ.

"Думаю, что наш футбол растет. Я общался с моим бывшим тренером Евгением Котовым, и он также сказал, что сейчас гораздо интереснее смотреть футбол.

Он смотрел матч "Левый Берег" – "Черноморец" и сказал, что ему было гораздо интереснее смотреть этот футбол, чем в прошлом году. Он привел такой пример, что он смотрел футбол в прошлом году, там счет был 0:0 или 1:0, и, конечно, это болельщику не очень интересно.

Но уже в этом году я думаю, что много команд растет, команды выравниваются, и я думаю, нас ожидает очень интересный чемпионат.

Можно сейчас даже посмотреть на турнирную таблицу – и "Александрия", и ЛНЗ, и "Рух", очень много команд, которые действительно очень хорошо усилились летом. Я думаю, чемпионат будет очень интересный для всех команд", – сказал Бондарь.

Напомним, что в активе "Шахтера" после 4-х сыгранных матчей 6 очков и 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Судаков: После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон
yellow-arrow
Кривбасс начнет домашний матч в 15:30. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура
yellow-arrow
Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера
Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости