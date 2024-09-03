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Бондарь: Наш футбол растет, команды выравниваются, нас ждет очень интересный чемпионат
Защитник Шахтера оценил стартовавший сезон УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "
"Думаю, что наш футбол растет. Я общался с моим бывшим тренером Евгением Котовым, и он также сказал, что сейчас гораздо интереснее смотреть футбол.
Он смотрел матч "Левый Берег" – "Черноморец" и сказал, что ему было гораздо интереснее смотреть этот футбол, чем в прошлом году. Он привел такой пример, что он смотрел футбол в прошлом году, там счет был 0:0 или 1:0, и, конечно, это болельщику не очень интересно.
Но уже в этом году я думаю, что много команд растет, команды выравниваются, и я думаю, нас ожидает очень интересный чемпионат.
Можно сейчас даже посмотреть на турнирную таблицу – и "Александрия", и ЛНЗ, и "Рух", очень много команд, которые действительно очень хорошо усилились летом. Я думаю, чемпионат будет очень интересный для всех команд", – сказал Бондарь.
Напомним, что в активе "Шахтера" после 4-х сыгранных матчей 6 очков и 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
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