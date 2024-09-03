Бондарь: Наш футбол растет, команды выравниваются, нас ждет очень интересный чемпионат

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь высказался о текущем сезоне УПЛ.

"Думаю, что наш футбол растет. Я общался с моим бывшим тренером Евгением Котовым, и он также сказал, что сейчас гораздо интереснее смотреть футбол.

Он смотрел матч "Левый Берег" – "Черноморец" и сказал, что ему было гораздо интереснее смотреть этот футбол, чем в прошлом году. Он привел такой пример, что он смотрел футбол в прошлом году, там счет был 0:0 или 1:0, и, конечно, это болельщику не очень интересно.

Но уже в этом году я думаю, что много команд растет, команды выравниваются, и я думаю, нас ожидает очень интересный чемпионат.

Можно сейчас даже посмотреть на турнирную таблицу – и "Александрия", и ЛНЗ, и "Рух", очень много команд, которые действительно очень хорошо усилились летом. Я думаю, чемпионат будет очень интересный для всех команд", – сказал Бондарь.