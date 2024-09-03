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Кривбасс начнет домашний матч в 15:30. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура

Премьер-лига
Обновлено

Три матча - в субботу, три - в воскресенье, и два - в понедельник

Кривбасс начнет домашний матч в 15:30. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины-2024/25.

7 тур

21 сентября (суббота)

"Черноморец" - "Карпаты" 13:00

"Александрия" - "Левый Берег" 15:30

"Динамо" - "Рух" 18:00

22 сентября (воскресенье)

"Ингулец" - "Верес" 13:00

"Кривбасс" - "Ворскла" 15:30

"Полесье" - ЛНЗ 18:00

23 сентября (понедельник)

"Колос" — "Заря" 15:30

"Шахтер" - "Оболонь" 18:00

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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