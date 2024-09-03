Премьер-лига
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Кривбасс начнет домашний матч в 15:30. УПЛ утвердила даты и время начала матчей 7-го тура
Три матча - в субботу, три - в воскресенье, и два - в понедельник
Дирекция
7 тур
21 сентября (суббота)
"Черноморец" - "Карпаты" 13:00
"Александрия" - "Левый Берег" 15:30
"Динамо" - "Рух" 18:00
22 сентября (воскресенье)
"Ингулец" - "Верес" 13:00
"Кривбасс" - "Ворскла" 15:30
"Полесье" - ЛНЗ 18:00
23 сентября (понедельник)
"Колос" — "Заря" 15:30
"Шахтер" - "Оболонь" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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