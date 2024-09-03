Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера
Лука Лацабидзе стал игроком одесской команды
t.me/ChernomoretsOdessa
"
Условия перехода не раскрываются, но ранее СМИ писали о том, что это будет аренда на один сезон.
В своей новой команде защитник будет играть под №34.
Грузин, который в феврале перешел в "Шахтер" из "Динамо" Тбилиси, за первую команду "горняков" еще не играл.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТГ-канал Чорноморця
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В результате ракетного удара в Полтаве погиб 41 человек и более 180 ранены - Зеленский
- Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
- Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Нападающий Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн