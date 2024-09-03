Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера

" Черноморец " официально объявил о подписании 20-летнего грузинского центрбека "Шахтера" Луки Лацабидзе.

Условия перехода не раскрываются, но ранее СМИ писали о том, что это будет аренда на один сезон.

В своей новой команде защитник будет играть под №34.

Грузин, который в феврале перешел в "Шахтер" из "Динамо" Тбилиси, за первую команду "горняков" еще не играл.