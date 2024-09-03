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Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Лука Лацабидзе стал игроком одесской команды

Черноморец объявил о подписании очередного игрока Шахтера

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

"Черноморец" официально объявил о подписании 20-летнего грузинского центрбека "Шахтера" Луки Лацабидзе.

Условия перехода не раскрываются, но ранее СМИ писали о том, что это будет аренда на один сезон.

В своей новой команде защитник будет играть под №34.

Грузин, который в феврале перешел в "Шахтер" из "Динамо" Тбилиси, за первую команду "горняков" еще не играл.

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Источник:
ТГ-канал Чорноморця
Опубликовал: Михаил Черныш
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