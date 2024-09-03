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Сергей Ковалец: Если мне поступило бы предложение от Оболони, я его с интересом рассмотрел бы

Премьер-лига
Обновлено

Все в тренерской работе получается с третьего раза

Сергей Ковалец: Если мне поступило бы предложение от Оболони, я его с интересом рассмотрел бы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал отставку главного тренера "Оболони" Сергея Иващенко, а также порассуждал о том, кто может возглавить киевскую команду.

Напомним, что сам Ковалец дважды работал с киевской командой - в период зимнего антракта сезона-2009/10 в УПЛ и перед началом сезона-2018/19, когда "пивовары" играли в Первой лиге.

Читайте такжеЕще одна отставка в УПЛ. Оболонь уволила Валерия Иващенко

"Насколько мне известно, руководство "Оболони" рассматривает несколько вариантов. И если мне поступило бы предложение от этого клуба, я его с интересом рассмотрел бы. Как сказал как-то известный немецкий специалист Юрген Клопп, все в тренерской работе получается с третьего раза (смеется). Возможно, в подмеченном им факте действительно есть зерно, поэтому стоит это принять во внимание.

"Оболонь" – один из самобытных клубов Украины, в котором в последнее время не один год работал Валерий Иващенко – мой коллега и хороший товарищ. С ним столичная команда удачно играла в Первой лиге, повысившись в ранге по итогам сезона-2022/23. Он вместе со своим тренерским штабом провел хорошую работу, благодаря которой удалось закрепиться в Премьер-лиге", - рассказал Ковалец.

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Сергей Ковалец Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 23:34
...там жмуть гроші... а без цього клуб не конкурентний....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 23:34
...там жмуть гроші... а без цього клуб не конкурентний....
Ответить
0
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