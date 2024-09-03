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Сергей Ковалец: Если мне поступило бы предложение от Оболони, я его с интересом рассмотрел бы
Все в тренерской работе получается с третьего раза
Фото: dynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал отставку главного тренера "Оболони" Сергея Иващенко, а также порассуждал о том, кто может возглавить киевскую команду.
Напомним, что сам Ковалец дважды работал с киевской командой - в период зимнего антракта сезона-2009/10 в УПЛ и перед началом сезона-2018/19, когда "пивовары" играли в Первой лиге.
"Насколько мне известно, руководство "Оболони" рассматривает несколько вариантов. И если мне поступило бы предложение от этого клуба, я его с интересом рассмотрел бы. Как сказал как-то известный немецкий специалист Юрген Клопп, все в тренерской работе получается с третьего раза (смеется). Возможно, в подмеченном им факте действительно есть зерно, поэтому стоит это принять во внимание.
"Оболонь" – один из самобытных клубов Украины, в котором в последнее время не один год работал Валерий Иващенко – мой коллега и хороший товарищ. С ним столичная команда удачно играла в Первой лиге, повысившись в ранге по итогам сезона-2022/23. Он вместе со своим тренерским штабом провел хорошую работу, благодаря которой удалось закрепиться в Премьер-лиге", - рассказал Ковалец.
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