Сергей Ковалец: Если мне поступило бы предложение от Оболони, я его с интересом рассмотрел бы

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал отставку главного тренера "Оболони" Сергея Иващенко, а также порассуждал о том, кто может возглавить киевскую команду.

Напомним, что сам Ковалец дважды работал с киевской командой - в период зимнего антракта сезона-2009/10 в УПЛ и перед началом сезона-2018/19, когда "пивовары" играли в Первой лиге.

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