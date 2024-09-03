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Судаков: После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон
Сейчас команда играет иначе
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Хавбек "
"Играть в Лиге чемпионов на контратаках? После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон. Знали, что если отдадим в глубину передачу, то Мудрик будет там. Сейчас играем иначе.
Возможно, у нас вышел не слишком удачный старт сезона, но не стоит недооценивать "Шахтер" или говорить что-то плохое после того, как мы выиграли 15 матчей подряд за три месяца", – сказал Судаков.
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