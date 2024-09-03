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Судаков: После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон

Премьер-лига

Сейчас команда играет иначе

Судаков: После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков порассуждал о том, как изменилась игра команды после ухода Михаила Мудрика в "Челси".

"Играть в Лиге чемпионов на контратаках? После ухода Мудрика нам сложно играть в такой футбол, как с Михаилом в его первый сезон. Знали, что если отдадим в глубину передачу, то Мудрик будет там. Сейчас играем иначе.

Возможно, у нас вышел не слишком удачный старт сезона, но не стоит недооценивать "Шахтер" или говорить что-то плохое после того, как мы выиграли 15 матчей подряд за три месяца", – сказал Судаков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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