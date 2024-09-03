Ванат вошел в топ-5 самых дорогих молодых форвардов не из топ-6 лиг

Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых дорогих молодых (до 23 лет) форвардов, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.

1-е место в рейтинге занимает Брайан Бробби из "Аякса" с ценником в 43 млн евро.

А вот на 5-м месте рейтинге расположился нападающий сборной Украины и " Динамо " Владислава Ваната. Украинец занял в рейтинге пятую строчку, а его трансферную стоимость CIES оценил в 21.9 миллионов евро.

Напомним, что 22-летний Ванат в текущем сезоне провел за "Динамо" во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.