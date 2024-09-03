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Ванат вошел в топ-5 самых дорогих молодых форвардов не из топ-6 лиг
Портал CIES оценил украинца в 22 млн евро
Фото: ФК Динамо Київ
Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых дорогих молодых (до 23 лет) форвардов, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.
1-е место в рейтинге занимает Брайан Бробби из "Аякса" с ценником в 43 млн евро.
А вот на 5-м месте рейтинге расположился нападающий сборной Украины и "
Напомним, что 22-летний Ванат в текущем сезоне провел за "Динамо" во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Top estimated transfer values*, non-top-6 leagues' U2⃣3⃣ centre forwards????— CIES Football Obs (@CIES_Football) August 29, 2024
???? #BrianBrobbey ???????? €43.0m
???? #KarimKonate ???????? €33.1m
???? #KonstantinTyukavin ???????? €31.2m
As per @CIES_Football ⚽️ statistical model, more ???? https://t.co/7ZcEaycYcd pic.twitter.com/9D0ozEwbTN
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