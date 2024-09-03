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Ванат вошел в топ-5 самых дорогих молодых форвардов не из топ-6 лиг

Премьер-лига

Портал CIES оценил украинца в 22 млн евро

Ванат вошел в топ-5 самых дорогих молодых форвардов не из топ-6 лиг

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг самых дорогих молодых (до 23 лет) форвардов, которые не играют в топ-6 европейских чемпионатах.

1-е место в рейтинге занимает Брайан Бробби из "Аякса" с ценником в 43 млн евро.

А вот на 5-м месте рейтинге расположился нападающий сборной Украины и "Динамо" Владислава Ваната. Украинец занял в рейтинге пятую строчку, а его трансферную стоимость CIES оценил в 21.9 миллионов евро.

Напомним, что 22-летний Ванат в текущем сезоне провел за "Динамо" во всех турнирах 8 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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