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Макуана получил вызов в сборную Конго на матчи отбора КАН
Конго сыграет против Южного Судана и Уганды
t.me/fcpolissya
Вингер "
5 сентября Конго сыграет против Южного Судана, а 8 сентября - против Уганды.
Сборная Конго в сентябре начинает свой путь в квалификации на КАН, играя в группе K вместе со сборными ЮАР, Южного Судана и Уганды.
Также отметим, что на счету Макуана 11 матчей за свою национальную сборную без результативных действий.
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Источник:Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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