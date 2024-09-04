Макуана получил вызов в сборную Конго на матчи отбора КАН

Вингер " Полесья " Бени Макуана получил вызов в сборную Конго на матчи квалификации Кубка африканских наций.

5 сентября Конго сыграет против Южного Судана, а 8 сентября - против Уганды.

Сборная Конго в сентябре начинает свой путь в квалификации на КАН, играя в группе K вместе со сборными ЮАР, Южного Судана и Уганды.

Также отметим, что на счету Макуана 11 матчей за свою национальную сборную без результативных действий.