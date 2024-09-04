Гагарин – о доигрывании встречи с Шахтером в Киеве: Мы должны защищать свои интересы. Наши домашние матчи должны проходить дома

Донецкий "Шахтер" предложил "Кривбассу" доиграть перенесенный матч 5-го тура украинской Премьер-лиги в столице. Однако коллектив из Кривого Рога отказался от этой идеи.

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"Горняки" считают, что в Киеве условия безопасности и инфраструктура более благоприятны для проведения таких матчей. Однако бронзовый призер УПЛ настаивает на том, чтобы их домашний поединок проходил на родном стадионе.

"Мы понимаем важность безопасности, но мы также должны защищать свои интересы и наших болельщиков. Наши домашние матчи должны проходить дома", – заявил вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин.

Напомним, что 1 сентября игру остановили на 50-й минуте из-за воздушной тревоги.