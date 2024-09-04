Вацко – о матче киевлян с ЛНЗ: Арбитр очень хотел найти пенальти в пользу Динамо

Виктор Вацко в очередном выпуске программы на собственном YouTube-канале выразил негативное отношение к действиям судьи.

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Комментатор отмечает, что через доли секунды после падения Александра Пихаленка рефери сразу назначил пенальти и даже не пересмотрел ВАР, хотя оказалось, что карточку он дал не тому игроку.

Вацко добавил, что хотя фол действительно был, создалось впечатление, что Шандор отчаянно искал основание для пенальти в ворота ЛНЗ. Напомним, что именно 11-метровый удар стал единственным результативным ударом в этом поединке. Благодаря минимальной победе над черкасским клубом столичная команда набрала 9 очков.