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Вацко – о матче киевлян с ЛНЗ: Арбитр очень хотел найти пенальти в пользу Динамо

Премьер-лига

Журналист удивлен работой Александра Шандора

Вацко – о матче киевлян с ЛНЗ: Арбитр очень хотел найти пенальти в пользу Динамо

Скріншот - Вацко Live

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Виктор Вацко в очередном выпуске программы на собственном YouTube-канале выразил негативное отношение к действиям судьи.

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Комментатор отмечает, что через доли секунды после падения Александра Пихаленка рефери сразу назначил пенальти и даже не пересмотрел ВАР, хотя оказалось, что карточку он дал не тому игроку.

Вацко добавил, что хотя фол действительно был, создалось впечатление, что Шандор отчаянно искал основание для пенальти в ворота ЛНЗ. Напомним, что именно 11-метровый удар стал единственным результативным ударом в этом поединке. Благодаря минимальной победе над черкасским клубом столичная команда набрала 9 очков.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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