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Журналист – о новом премировании в Колосе: Футболисты могут заработать в 5-6 раз больше, чем по старой системе

Премьер-лига
Обновлено

Но финансовая мотивация пока не работает

Журналист – о новом премировании в Колосе: Футболисты могут заработать в 5-6 раз больше, чем по старой системе

Фото: Колос

Новина українською

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский ответил на слухи о вмешательстве президента "Колоса" Андрея Засухи в работу тренерского штаба и рассказал о материальной мотивации игроков.

“На основе общения с футболистами на протяжении нескольких лет, никогда Засуха не вмешивался прямо в работу тренера, не говорил, кому и кого ставить. Да, есть внимание к людям в клубе, но такого, чтобы он прямо наступал на грудь и что-то там требовал – такого нет. Более того, я должен как-то опровергнуть слухи по поводу того, что было собрание команды и было сказано о том, что будут сокращать премии или зарплаты".

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"Насколько я знаю, в начале сезона Засуха наоборот объявил о, скажем так, новой системе премиальных, которая давала бы возможности команде, если бы она выполнила определенную задачу, а задача реалистичная, то футболисты могут заработать в 5-6 раз больше, чем по старой системе. Проблема в том, что прямо сейчас "Колос" не выглядит командой, которая может вообще какую-то задачу выполнить”, – сказал журналист.

В пяти матчах "хлеборобы" набрали 2 очка и занимают 15-ю позицию.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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