Журналист – о новом премировании в Колосе: Футболисты могут заработать в 5-6 раз больше, чем по старой системе

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский ответил на слухи о вмешательстве президента "Колоса" Андрея Засухи в работу тренерского штаба и рассказал о материальной мотивации игроков.

“На основе общения с футболистами на протяжении нескольких лет, никогда Засуха не вмешивался прямо в работу тренера, не говорил, кому и кого ставить. Да, есть внимание к людям в клубе, но такого, чтобы он прямо наступал на грудь и что-то там требовал – такого нет. Более того, я должен как-то опровергнуть слухи по поводу того, что было собрание команды и было сказано о том, что будут сокращать премии или зарплаты".