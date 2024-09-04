Кривбасс после недоигранного матча с Шахтером получил 4 выходных

"Кривбасс" возобновит тренировки в пятницу, 6 сентября, сообщает клубная пресс-служба.

После матча с "Шахтером" игроки, кроме легионеров-сборников, получили 4 выходных. Это первые выходные для подопечных Юрия Вернидуба после того, как за 29 дней с начала сезона команда провела 9 поединков.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. На момент остановки дончане вели в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко. В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.