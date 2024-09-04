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Кривбасс после недоигранного матча с Шахтером получил 4 выходных
Это первые выходные для подопечных Юрия Вернидуба
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" возобновит тренировки в пятницу, 6 сентября, сообщает клубная пресс-служба.
После матча с "Шахтером" игроки, кроме легионеров-сборников, получили 4 выходных. Это первые выходные для подопечных Юрия Вернидуба после того, как за 29 дней с начала сезона команда провела 9 поединков.
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Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. На момент остановки дончане вели в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко. В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.
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