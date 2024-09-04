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Кривбасс после недоигранного матча с Шахтером получил 4 выходных

Премьер-лига
Обновлено

Это первые выходные для подопечных Юрия Вернидуба

Кривбасс после недоигранного матча с Шахтером получил 4 выходных

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" возобновит тренировки в пятницу, 6 сентября, сообщает клубная пресс-служба.

После матча с "Шахтером" игроки, кроме легионеров-сборников, получили 4 выходных. Это первые выходные для подопечных Юрия Вернидуба после того, как за 29 дней с начала сезона команда провела 9 поединков.

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Напомним, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. На момент остановки дончане вели в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко. В итоге игра была перенесена на неопределенный срок.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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