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Иващенко присутствовал на последней тренировке Оболони

Премьер-лига
Обновлено

Заявление об отставке тренер еще не писал

Иващенко присутствовал на последней тренировке Оболони

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Футболисты "Оболони" 3 сентября начали подготовку к поединку 6-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится 13 сентября.

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Как сообщает Sport.ua, занятие проводил тренер Александр Антоненко. Присутствовал и Валерий Иващенко, которому днем ​​ранее клубное руководство сообщило, что больше не заинтересовано в его услугах в качестве главного тренера.

Но Иващенко еще не писал заявление об увольнении, поскольку у него действующий контракт на год. Коуч ждет, чтобы с ним полностью рассчитались, поэтому продолжает выполнять свои обязанности наставника.

Впрочем, такая ситуация, конечно, не может длиться долго. Динамика сразу же появится, когда клубное руководство определится с новым главным тренером, который обязательно захочет прийти со своими помощниками.

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Пока есть лишь определенность с тем, что футболисты "Оболони" сентябрьскую паузу в УПЛ заполнят спаррингом со своим молодежным составом U-19, который пройдет в ближайшую субботу, 7 сентября.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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