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Форвард Кривбасса получил вызов в сборную Нигера
Его команда проведет два матча квалификации КАН-2025
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса получил вызов в национальную сборную Нигера, сообщает клубная пресс-служба.
Сборную Нигера ожидают два матча в рамках квалификации к Кубку Африканских Наций 2025. 4 сентября команда Сосы сыграет на выезде с Суданом, а 9 сентября - дома против Ганы. Также в группе F кроме этих команд выступит сборная Анголы.
Нападающий красно-белых играет за сборную Нигера с октября 2021 года. Всего он провел 16 матчей и забил 4 гола. Последний раз Соса сыграл за сборную 26 марта этого года в товарищеском поединке против Буркина-Фасо - 1:1, и отметился голом на 52 минуте.
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