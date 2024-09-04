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Три игрока ЛНЗ получили вызовы в европейские сборные
Футболисты отправились в расположение своих сборных
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Три футболиста черкасского "ЛНЗ" получили вызовы в сборные, сообщает клубная пресс-служба.
Полузащитник Шота Ноникашвили в сборной Грузии проведет два матча Лиги наций 7 и 10 сентября против Чехии и Албании соответственно.
Молодежные сборные будут соревноваться в квалификации на Евро-2025 U21.
Защитник Айди Дайко в составе сборной Албании U-21 6 сентября сыграет против молодежки Швейцарии, а против Армении U-21 – 15 октября.
Матей Ангелов присоединился к своей молодежной сборной Северной Македонии. Квалификация начнется для него 5 сентября против Нидерландов U-21, а 9 сентября сыграет с Гибралтаром U-21.
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