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Три игрока ЛНЗ получили вызовы в европейские сборные

Премьер-лига

Футболисты отправились в расположение своих сборных

Три игрока ЛНЗ получили вызовы в европейские сборные

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Три футболиста черкасского "ЛНЗ" получили вызовы в сборные, сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник Шота Ноникашвили в сборной Грузии проведет два матча Лиги наций 7 и 10 сентября против Чехии и Албании соответственно.

Молодежные сборные будут соревноваться в квалификации на Евро-2025 U21.

Защитник Айди Дайко в составе сборной Албании U-21 6 сентября сыграет против молодежки Швейцарии, а против Армении U-21 – 15 октября.

Матей Ангелов присоединился к своей молодежной сборной Северной Македонии. Квалификация начнется для него 5 сентября против Нидерландов U-21, а 9 сентября сыграет с Гибралтаром U-21.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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