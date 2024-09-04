Три игрока ЛНЗ получили вызовы в европейские сборные

Три футболиста черкасского "ЛНЗ" получили вызовы в сборные, сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник Шота Ноникашвили в сборной Грузии проведет два матча Лиги наций 7 и 10 сентября против Чехии и Албании соответственно.

Молодежные сборные будут соревноваться в квалификации на Евро-2025 U21.

Защитник Айди Дайко в составе сборной Албании U-21 6 сентября сыграет против молодежки Швейцарии, а против Армении U-21 – 15 октября.

Матей Ангелов присоединился к своей молодежной сборной Северной Македонии. Квалификация начнется для него 5 сентября против Нидерландов U-21, а 9 сентября сыграет с Гибралтаром U-21.