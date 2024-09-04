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Без представителей Шахтера. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока августа

Премьер-лига

Голосование продлится до 9 сентября

Без представителей Шахтера. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока августа

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам августа.

На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 27 анкет. В них назывались фамилии 9 тренеров и 22 футболистов.

На звание лучшего тренера августа претендуют:

  • Имад Ашур ("Полесье"),
  • Виталий Пономарев ("Рух"),
  • Руслан Ротань ("Александрия"),
  • Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок августа заочно будут соревноваться:

  • Кирилл Ковалец ("Александрия"),
  • Игорь Краснопир ("Рух"),
  • Александр Назаренко ("Полесье"),
  • Александр Пихаленок ("Динамо").

Голосование продлится до 9 сентября (12:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.

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Александр Шовковский Кирилл Ковалец Динамо (Киев) ФК Александрия Рух (Львов) Полесье (Житомир) Александр Пихаленок Александр Назаренко Виталий Пономарев Игорь Краснопир Имад Ашур
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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