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Без представителей Шахтера. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока августа
Голосование продлится до 9 сентября
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам августа.
На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 27 анкет. В них назывались фамилии 9 тренеров и 22 футболистов.
На звание лучшего тренера августа претендуют:
- Имад Ашур ("Полесье"),
- Виталий Пономарев ("Рух"),
- Руслан Ротань ("Александрия"),
- Александр Шовковский ("Динамо").
А за победу в номинации лучший игрок августа заочно будут соревноваться:
- Кирилл Ковалец ("Александрия"),
- Игорь Краснопир ("Рух"),
- Александр Назаренко ("Полесье"),
- Александр Пихаленок ("Динамо").
Голосование продлится до 9 сентября (12:00).
Проголосовать можно по этой ссылке.
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