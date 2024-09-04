Без представителей Шахтера. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока августа

Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока по итогам августа.

На первом этапе Лига опросила экспертов и журналистов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики. Всего было рассмотрено 27 анкет. В них назывались фамилии 9 тренеров и 22 футболистов.

На звание лучшего тренера августа претендуют:

Имад Ашур ("Полесье"),

Виталий Пономарев ("Рух"),

Руслан Ротань ("Александрия"),

Александр Шовковский ("Динамо").

А за победу в номинации лучший игрок августа заочно будут соревноваться:

Кирилл Ковалец ("Александрия"),

Игорь Краснопир ("Рух"),

Александр Назаренко ("Полесье"),

Александр Пихаленок ("Динамо").

Голосование продлится до 9 сентября (12:00).

Проголосовать можно по этой ссылке.