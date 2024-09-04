Карпаты - об обстреле Львова россиянами: Украина продолжает бороться против чистого зла

Пресс-служба "Карпат" отреагировала на ракетный обстрел РФ по Львову утром 4 сентября.

"По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста - России. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель - уничтожение украинцев и Украины.

Сегодня - Львов, вчера - Полтава, ежедневно - Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу.

Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала россия. Не забудем, не простим, победим", - говорится в посте львовского клуба.