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Карпаты - об обстреле Львова россиянами: Украина продолжает бороться против чистого зла
Армия РФ совершила очередной террористический акт
Фото: ДСНС України
Пресс-служба "Карпат" отреагировала на ракетный обстрел РФ по Львову утром 4 сентября.
"По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста - России. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель - уничтожение украинцев и Украины.
Сегодня - Львов, вчера - Полтава, ежедневно - Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу.
Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала россия. Не забудем, не простим, победим", - говорится в посте львовского клуба.
По состоянию на данный момент погибло 7 человек (из них 2 ребенка) и 42 пострадали (из них 1 ребенок). Спасены 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
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