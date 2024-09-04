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Карпаты - об обстреле Львова россиянами: Украина продолжает бороться против чистого зла

Премьер-лига

Армия РФ совершила очередной террористический акт

Карпаты - об обстреле Львова россиянами: Украина продолжает бороться против чистого зла

Фото: ДСНС України

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Пресс-служба "Карпат" отреагировала на ракетный обстрел РФ по Львову утром 4 сентября.

"По меньшей мере семь жизней оборвались сегодня во Львове в результате ракетного удара страны-террориста - России. Жилые дома, учебные заведения: у страны-террористки нет морали, а есть только цель - уничтожение украинцев и Украины.

Сегодня - Львов, вчера - Полтава, ежедневно - Харьков, Сумы и города по всей линии фронта. Украина продолжает бороться против чистого зла и к этой борьбе должен быть привлечен каждый: морально, финансово и физически. Ведь благодаря объединению мы выстояли и только объединенными можем продолжать борьбу.

Искренние соболезнования родным и близким тех, чью жизнь забрала россия. Не забудем, не простим, победим", - говорится в посте львовского клуба.

По состоянию на данный момент погибло 7 человек (из них 2 ребенка) и 42 пострадали (из них 1 ребенок). Спасены 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Карпаты (Львов) война с россией
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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