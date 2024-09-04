Владимир Шаран: Считаю, матч Кривбасс – Шахтер нужно доиграть осенью

Впечатлениями о событиях 5-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился один из опытных специалистов нашего тренерского цеха Владимир Шаран.

– В прошлом туре табло стадионов зафиксировало 1:0 в пользу обоих наших грандов – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в играх с черкасским ЛНЗ и криворожским "Кривбассом" соответственно. Но если в Киеве этот счет был итоговым, то в Кривом Роге он не стал окончательным из-за недоигранного матча.

- По своему опыту знаю, что после еврокубкового матча очень тяжело играть в следующем поединке чемпионата. Именно поэтому для "Динамо" победа далась очень и очень нелегко. Но самое главное, что в игре с ЛНЗ удалось завоевать три очка, играя неплохо и имея много благоприятных моментов. Что касается матча "Кривбасс" – "Шахтер", то криворожская команда только за день до него приехала домой и поэтому все хорошо понимали, что после еврокубкового поединка будет очень тяжело. Игра была равной, и нельзя сказать, что "Шахтер" превосходил соперника. Но досадно, что этот матч не доиграли. Но за промежуток времени, что игра продолжалась, на поле в целом шла равная борьба.

- Как считаете, насколько логично решение о переносе недоигранного поединка "Кривбасс" - "Шахтер" на весну 2025 года?

- По-моему, это неправильно – переносить матч на следующий календарный год. Хотя бы потому, что весной в составах как одной, так и другой команды может не быть половины игроков. Кто-то покинет клубы, а на их места придут новички. Поэтому перенос на весну нелогичен. Я вообще-то надеялся, что "Кривбасс" и "Шахтер" доиграют на следующий день. Тем более что сейчас у нас наступил перерыв в чемпионате, связанный с матчами национальной сборной в Лиге наций. Я считал, что "Шахтер" останется в Кривом Роге на ночь, а на следующий день команды доиграют почти один тайм. У меня даже и мыслей не было, что перенесут на другой год.

– В столице в рамках прошлого тура был сыгран еще один матч, в котором поражение от луганской "Зари" стоило Валерию Иващенко должности главного тренера "Оболони". Не рано ли его уволили?

– Не могу комментировать то, что касается моего коллеги. Тем более что он когда-то играл у меня в "Александрии". Это решение клуба. Впрочем, к этому все уже шло, ведь команда не побеждала. И видите, как кубковый матч с "Колосом" сказался на дальнейшем развитии событий. После той игры команда как следует не восстановилась и всем было понятно, что "Полесье" должно спокойно брать три очка у "Оболони". Так оно и вышло. А вот что касается поединка с "Зарей", в котором перед этим состоялась отставка ее рулевого Юрия Коваля, то после подобного всегда команда играет по-другому, появляются вдохновение и желание доказать очередному наставнику свою профпригодность. И хотя в поединке с "Оболонью" ее действиями руководил ассистент Коваля, исполняющий обязанности главного тренера Младен Бартулович, ребята все же хотели доказать, что способны побеждать. Поэтому получилось, что "Заря" переиграла "Оболонь" и ходившие уже давно слухи о возможном увольнении Иващенко обрели реальность.

- Неутешительные турнирные дела и у коваливского "Колоса", уступившего на выезде "Александрии". Если учесть, что не лучше были дела у этой команды и в заключительной части прошлого чемпионата, то вполне вероятны оргвыводы со стороны руководства клуба?

– Руководство решает по-своему. Насколько мне известно, у "Колоса" стабильное финансирование. И я прекрасно понимаю президента клуба, который брал тех футболистов, которых хотели видеть тренеры – сначала Ярослав Вишняк, а затем Александр Поздеев. И игроки эти хорошего уровня. В частности, бывшие александрийцы – Лучкевич, Цуриков, Третьяков, Безбородько, Бондаренко. Все они – серьезные исполнители. Мне кажется, что в нынешнем "Колосе" не тот микроклимат в команде. И сейчас для коваливцев самое главное – это необходимость его исправить. Еще могу сказать, что у Вишняка были одни взгляды на игру, а у Поздеева совсем другие. Первый из них в большей степени играл от обороны, а при тренерстве второго в Коваливке делается акцент на атакующий футбол. Но, к сожалению, он пока не подходит для этой команды.

- Еще одна команда из Киевщины, "Левый берег" удивила многих поклонников футбола, полностью переломив сценарий выездного матча с ровенским "Вересом". Если после первого тайма гости уступали в счете в один мяч, то во втором сумели забить в ворота соперника три и победили 3:1.

– Так бывает. Не зря все говорят "Не ищите логики в футболе". Это как раз тот случай, когда имеют место его непредсказуемые особенности. "Верес" переигрывал "Левый берег" полностью, по всем статьям. Ровенчане играли агрессивно, "вертикально", настойчиво шли вперед, используя хорошие скорости. Забили один мяч, второй, третий, но к сожалению для "Вереса", два гола не засчитали. А еще пенальти хозяева поля не реализовали. Могли уйти на перерыв при счете 4:0, но ушли при1:0. В тот момент, вероятно, ровенчане подумали, что игра сделана. Да и физических сил могло не хватить. А это уже шанс для соперника, тренерский штаб которого во время тайм-аута в матче в другом тоне побеседовал с игроками. Ведь практически вся борьба была проиграна. Выход на замену в составе "Левого берега" трех игроков решил ход поединка, когда "Верес" уже не имел сил так прессинговать. А дебютант элиты наоборот – забив мяч, почувствовал уверенность и физически выглядел лучше хозяев. В конце концов "Левый берег" достиг своего. Очень приятная победа, с чем я поздравил руководство этого футбольного клуба.

- В минувший уик-энд два матча были сыграны и во Львове: "Рух" разгромил "Ингулец" из Петрово – 5:0, а вот "Карпаты" сыграли вничью, 1:1, с полтавской "Ворсклой".

– Я знал, что "Рух" победит, потому что в предыдущей игре с "Кривбассом" последние 15-20 минут футболисты "Ингульца" прямо на коленях убивались. Что могли, то и делали, лишь бы сохранить тот ничейный результат. Было видно, что команде из Петрово очень тяжело. А учитывая еще переезд "Ингульца" во Львов, я понимал, что это будет нереально выдержать физически. И хотя перед этим футболисты Кировоградской области все поединки провели здорово, все же было видно, что в концовке они сдают. А вот "Рух" наоборот – молодые ребята почувствовали уверенность, бегут. Им было легче играть, когда счет стал 1:0, потом 2:0, а после этого пошло-поехало – до пяти голов! Что касается второго львовского матча, то однозначно: ничейный результат в нем вполне закономерен, ведь игра была равной. Я ожидал такого результата, зная, что "Карпатам" сложно будет победить.

– После неудачи в Лиге конференций житомирское "Полесье" сумело продемонстрировать свои лучшие качества в большинстве игр чемпионата, оказавшись в верхней части таблицы. Как думаете, победа 4:1 над "Черноморцем" в Одессе является закономерным итогом?

– Конечно, закономерным. Ведь у "Полесья" сейчас есть такие индивидуально сильные футболисты из "Днепра-1", как Волынец, Назаренко, Гуцуляк, Бабенко плюс легионеры. Эта команда тяжело входила в сезон, однако сейчас почувствовала вкус победы, легкость и уверенность - и выиграла. Если говорить о "Черноморце", то все мы понимаем, сколько футболистов покинуло команду. Однако, несмотря на это, в Одессе всячески пытаются сделать так, чтобы достичь положительного результата. "Полесье" уверенно победило и думаю, что в дальнейшем будет одним из претендентов на награды.