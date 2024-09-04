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СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо

Премьер-лига

Стороны договорились об аренде

СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Панамский нападающий "Зари" Эдуардо Герреро перейдет в "Динамо", сообщает Football.ua.

По информации источника, киевский клуб договорился с луганчанами об аренде 24-летнего форварда. Переход игрока подтверждает и ТаТоТаке.

Отмечается, что официальная процедура подписи документов с панамским форвардом состоится уже сегодня днем в клубном офисе киевлян.

Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".

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Источник:
Football.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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