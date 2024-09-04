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Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
Полноценный трансфер
Фото: ФК Зоря Луганськ
Панамский нападающий "Зари" Эдуардо Герреро близок к переходу в "Динамо". Эту информацию подтверждает и журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, контракт будет заключен на 5 лет. Это означает, что это будет полноценный трансфер, а не аренда, как сообщалось ранее. Сумма сделки не уточняется.
В текущем сезоне 24-летний форвард провел 5 матчей за "Зарю" и отметился 1 голом. В прошлом сезоне в 23 играх в УПЛ на счету панамца 9 голов. Его соглашение с луганчанами рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
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Ранее сообщалось, что "Заря" готова продать Герреро не менее чем за 2 миллиона евро.
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