Динамо анонсировало подписание таинственного новичка. ФОТО

" Динамо " анонсировало подписание новичка, не раскрывая пока что имени игрока.

Киевский клуб в ближайшее время обещает раскрыть детали.

Вероятно, это будет панамский 24-летний нападающий "Зари" Эдуардо Герреро, о переходе которого сегодня писали СМИ.

Будет ли это аренда или полноценный контракт – пока что неизвестно.

Также была информацию, что официальная процедура подписи документов с панамским форвардом состоится уже сегодня днем в клубном офисе киевлян.

Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".