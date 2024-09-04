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Динамо анонсировало подписание таинственного новичка. ФОТО
Вероятно, это будет Эдуардо Герреро
fcdynamo.com
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Киевский клуб в ближайшее время обещает раскрыть детали.
Вероятно, это будет панамский 24-летний нападающий "Зари" Эдуардо Герреро, о переходе которого сегодня писали СМИ.
Будет ли это аренда или полноценный контракт – пока что неизвестно.
Также была информацию, что официальная процедура подписи документов с панамским форвардом состоится уже сегодня днем в клубном офисе киевлян.
Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".
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