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Заря может арендовать у Динамо Супрягу

Премьер-лига

Этот переход может стать частью трансфера Герреро

Заря может арендовать у Динамо Супрягу

uefa.com

Новина українською

Масштабная диаспора динамовцев в "Заре" может поповниться очередным игроком после перехода в "Динамо" Эдуардо Герреро.

Как сообщает ТаТоТаке, частью договоренностей между руководителями клубов может стать аренда форварда Владислава Супряги. Если "Динамо" и "Заря" достигнут принципиального соглашения в ближайшие дни - 24-летний чемпион мира отправится в аренду в луганскую команду до конца сезона.

Напомним, что за луганскую команду уже играют киевляне Алексей Гусев, Александр Яцык, Викентий Волошин, Артем Слесар, Игорь Горбач и Бенито.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
04.09.2024 в 17:43
Дарма вони всю цю бадягу затіяли. Гереро їх не підсилить. Календар зараз насичений буде, шоб дати набрати форму Супрязі, буде достатньо матчів. Вже як брати, то форварда явно сильніше, тих шо є, або геть молодого на перспективу, або не влаштовувати цирк
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Комментарии 5
жека-киев (биг виладж)
04.09.2024 в 17:43
Дарма вони всю цю бадягу затіяли. Гереро їх не підсилить. Календар зараз насичений буде, шоб дати набрати форму Супрязі, буде достатньо матчів. Вже як брати, то форварда явно сильніше, тих шо є, або геть молодого на перспективу, або не влаштовувати цирк
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2
0
fanatSD (донецк)
04.09.2024 в 17:27
луганские проститутки
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3
1
ukatan (Харьковская обл.)
04.09.2024 в 17:27
Двадцать миллионов за Супрягу Суркисы в свое время не захотели - хотели тридцать. А теперь - куда бы спихнуть?
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1
0
жека-киев (биг виладж)
04.09.2024 в 17:39
Це хіба шо в казках від Вацко-Цигаників. Шось Сампдорія пропонувала, значно менше, і то якшо покаже себе в оренді
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alexrico11 (Кривий Ріг)
04.09.2024 в 17:41
шо?? 20? Ну дайте мені посилання на статтю де йде мова про 20 мільйонів.
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