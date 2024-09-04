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Заря может арендовать у Динамо Супрягу
Этот переход может стать частью трансфера Герреро
uefa.com
Масштабная диаспора динамовцев в "
Как сообщает ТаТоТаке, частью договоренностей между руководителями клубов может стать аренда форварда Владислава Супряги. Если "Динамо" и "Заря" достигнут принципиального соглашения в ближайшие дни - 24-летний чемпион мира отправится в аренду в луганскую команду до конца сезона.
Напомним, что за луганскую команду уже играют киевляне Алексей Гусев, Александр Яцык, Викентий Волошин, Артем Слесар, Игорь Горбач и Бенито.
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