Заря может арендовать у Динамо Супрягу

Масштабная диаспора динамовцев в " Заре " может поповниться очередным игроком после перехода в "Динамо" Эдуардо Герреро.

Как сообщает ТаТоТаке, частью договоренностей между руководителями клубов может стать аренда форварда Владислава Супряги. Если "Динамо" и "Заря" достигнут принципиального соглашения в ближайшие дни - 24-летний чемпион мира отправится в аренду в луганскую команду до конца сезона.

Напомним, что за луганскую команду уже играют киевляне Алексей Гусев, Александр Яцык, Викентий Волошин, Артем Слесар, Игорь Горбач и Бенито.