Официально: Герреро - игрок Динамо

" Динамо " официально объявило о подписании 24-летнего панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

Контракт с игроком подписан на пять лет.

Сумма компенсации не называется, однако ранее СМИ писали, что частью трансфера Герреро могут стать аренда в "Зарю" Владислава Супряги либо полноценный переход Игоря Горбача.

Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".