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Официально: Герреро - игрок Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне усилились одним из лучших форвардов УПЛ

Официально: Герреро - игрок Динамо

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

"Динамо" официально объявило о подписании 24-летнего панамского форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

Контракт с игроком подписан на пять лет.

Сумма компенсации не называется, однако ранее СМИ писали, что частью трансфера Герреро могут стать аренда в "Зарю" Владислава Супряги либо полноценный переход Игоря Горбача.

Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:16
Большая ошибка Герреро. Желаю панамцу в первой же игре за динама подвернуть правую ногу, а левой сделать автогол...
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1
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Комментарии 5
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 20:16
Большая ошибка Герреро. Желаю панамцу в первой же игре за динама подвернуть правую ногу, а левой сделать автогол...
Ответить
1
4
avatar
Сокира (New Castle)
04.09.2024 в 20:21
ршн_пдрс
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2
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.09.2024 в 20:35
...а я бажаю щоб кадирівці порвали тобі очко в бєлгороді
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1
0
aleks68
04.09.2024 в 20:39
падаль ты собирался в ялту?и как хотел туда попасть?из Украины туда на добраться.вот ещё одно доказательство что ты находишься в помойке т.н росии.и гавкаешь оттуда мразь.продался за фуфло-рубли.сдохни ......
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2
0
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:54
жижа, тут майже увесь сайт бажає тобі "підвернути" шию, і я приєднуюсь
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