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Официально: Герреро - игрок Динамо
Киевляне усилились одним из лучших форвардов УПЛ
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
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Контракт с игроком подписан на пять лет.
Сумма компенсации не называется, однако ранее СМИ писали, что частью трансфера Герреро могут стать аренда в "Зарю" Владислава Супряги либо полноценный переход Игоря Горбача.
Герреро присоединился к "Заре" в июле 2023 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с луганским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.
Ранее сообщалось, что Герреро конфликтует с тренерским штабом "Зари".
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