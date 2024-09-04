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Новый главный тренер Оболони провел первую тренировку с командой

Премьер-лига
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По данным СМИ, команду принял Сергей Шищенко

Новый главный тренер Оболони провел первую тренировку с командой

instagram.com/fcpolissya

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В понедельник, 2 сентября, руководство ФК "Оболонь" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Валерия Иващенко.

И как сообщает "Украиснкий футбол", "пивовары уже нашли нового рулевого команды.

По информации источника, киевский клуб возглавил Сергей Шищенко.

Сегодня, 4 сентября, бывший тренер "Полесья" был представлен команде и уже провел первую тренировку.

Официально клуб еще не сообщал о назначении.

Напомним, что "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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