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Будковский: Заря должна сохранять этот дух "мужиков" из года в год
Форвард Зари - о победе над Оболонью
fcrukh.com
Новичок, форвард и капитан "
"Все довольны, команда победила. Приятно выходить с капитанской повязкой, еще и забить. Но нам есть над чем работать, потому что прошлую игру проиграли. А потому этой победой реабилитировались перед болельщиками, благодарим их за поддержку.
Я перед игрой говорил ребятам, что должны сохранять этот дух "мужиков" из года в год. Тем более нас так называют болельщики. И сейчас нам это удалось.
Было очень жарко, +32, и здесь кто первый забьет, тот и получит инициативу. Мы воспользовались ошибкой "Оболони", поэтому и удалось забрать инициативу в свою пользу", - рассказал Будковский.
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