  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будковский: Заря должна сохранять этот дух "мужиков" из года в год
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будковский: Заря должна сохранять этот дух "мужиков" из года в год

Премьер-лига

Форвард Зари - о победе над Оболонью

Будковский: Заря должна сохранять этот дух "мужиков" из года в год

fcrukh.com

Новина українською

Новичок, форвард и капитан "Зари" Филипп Будковский рассказал о матче 5-го тура УПЛ против "Оболони" (2:0), в котором он забил один из голов своей команды.

"Все довольны, команда победила. Приятно выходить с капитанской повязкой, еще и забить. Но нам есть над чем работать, потому что прошлую игру проиграли. А потому этой победой реабилитировались перед болельщиками, благодарим их за поддержку.

Я перед игрой говорил ребятам, что должны сохранять этот дух "мужиков" из года в год. Тем более нас так называют болельщики. И сейчас нам это удалось.

Было очень жарко, +32, и здесь кто первый забьет, тот и получит инициативу. Мы воспользовались ошибкой "Оболони", поэтому и удалось забрать инициативу в свою пользу", - рассказал Будковский.

По теме
yellow-arrow
"Слава Украине". Герреро обратился к болельщикам Динамо. ВИДЕО
yellow-arrow
Официально: Герреро - игрок Динамо
yellow-arrow
Новый главный тренер Оболони провел первую тренировку с командой
Заря (Луганск) Филипп Будковский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
04.09.2024 в 21:11
следующий матч у "мужиков" с динамо?"тяжелейший"выезд на стадионе им.лобановского?вот и посмотрим.раздвигаем булки "мужики"?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
aleks68
04.09.2024 в 21:11
следующий матч у "мужиков" с динамо?"тяжелейший"выезд на стадионе им.лобановского?вот и посмотрим.раздвигаем булки "мужики"?
Ответить
0
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.09.2024 в 21:21
Не судіть всіх по собі, тобто по-шахтьоровському.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости