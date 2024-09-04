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Левый Берег усилился форвардом Александрии

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Усиление для киевлян

Левый Берег усилился форвардом Александрии

fco.com.ua

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"Левый Берег" оформил трансфер 22-летнего форварда "Александрии" Богдана Кобзаря. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Трансферный контракт оформлен на постоянной основе, но пока без подробностей со стороны "Левого Берега".

Богдан дебютировал за "Александрию" в августе 2022 года, в Премьер-лиге за александрийцев провел 20 матчей, забив 1 гол.

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ФК Александрия Левый берег (Киев) Богдан Кобзар
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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