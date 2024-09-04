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Левый Берег усилился форвардом Александрии
Усиление для киевлян
fco.com.ua
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Трансферный контракт оформлен на постоянной основе, но пока без подробностей со стороны "Левого Берега".
Богдан дебютировал за "Александрию" в августе 2022 года, в Премьер-лиге за александрийцев провел 20 матчей, забив 1 гол.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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