Левый Берег усилился форвардом Александрии

" Левый Берег " оформил трансфер 22-летнего форварда "Александрии" Богдана Кобзаря. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Трансферный контракт оформлен на постоянной основе, но пока без подробностей со стороны "Левого Берега".

Богдан дебютировал за "Александрию" в августе 2022 года, в Премьер-лиге за александрийцев провел 20 матчей, забив 1 гол.