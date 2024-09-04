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"Слава Украине". Герреро обратился к болельщикам Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига

Герреро - игрок Динамо

"Слава Украине". Герреро обратился к болельщикам Динамо. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый форвард "Динамо" Эдуардо Герреро сказал первые слова в качестве игрока киевского клуба, обратившись к болельщикам киевлян.

Напомним, что 24-летний нападающий "Зари" подписал с "Динамо" контракт на 5 лет.

СМИ писали, что луганчане получат за игрока ориентировочно 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.

Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал "Динамо") на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам "Зари".

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Комментарии
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:58
Молодець! Героям слава!
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:58
Молодець! Героям слава!
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.09.2024 в 21:19
Може в Динамо нарешті ще й навчиться писати і говорити українською.
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