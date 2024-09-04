"Слава Украине". Герреро обратился к болельщикам Динамо. ВИДЕО

Новый форвард " Динамо " Эдуардо Герреро сказал первые слова в качестве игрока киевского клуба, обратившись к болельщикам киевлян.

Напомним, что 24-летний нападающий "Зари" подписал с "Динамо" контракт на 5 лет.

СМИ писали, что луганчане получат за игрока ориентировочно 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.

Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал "Динамо") на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам "Зари".