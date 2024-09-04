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"Слава Украине". Герреро обратился к болельщикам Динамо. ВИДЕО
Герреро - игрок Динамо
fcdynamo.com
Новый форвард "
Напомним, что 24-летний нападающий "Зари" подписал с "Динамо" контракт на 5 лет.
СМИ писали, что луганчане получат за игрока ориентировочно 2,5 млн евро, а также процент от последующей продажи.
Также луганчане кроме денег получат Игоря Горбача (который принадлежал "Динамо") на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам "Зари".
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Djon (Україна)
04.09.2024 в 20:58
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