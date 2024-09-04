Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый главный тренер Оболони определился с тренерским штабом
Сергей Шищенко приступил к работе с командой
После отставки Валерия Иващенко новым главным тренером "
Как сообщают СМИ, сегодня, 4 сентября, новый главный тренер команды уже приступил к своим обязанностям.
Также сформирован и новый тренерский штаб.
По данным Sport.ua, новому руководителю "пивоваров" будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча "Оболони" Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.
Напомним, что "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.
В 6-м туре УПЛ "Оболонь" будет принимать 13 сентября лидера, "Александрию".
Популярное сейчас
- Новый главный тренер Оболони провел первую тренировку с командой
- Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
- СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Артем Довбик - в списке претендентов на Золотой мяч-2024