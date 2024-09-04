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Новый главный тренер Оболони определился с тренерским штабом

Премьер-лига

Сергей Шищенко приступил к работе с командой

Новый главный тренер Оболони определился с тренерским штабом

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После отставки Валерия Иващенко новым главным тренером "Оболони" стал Сергея Шищенко.

Как сообщают СМИ, сегодня, 4 сентября, новый главный тренер команды уже приступил к своим обязанностям.

Также сформирован и новый тренерский штаб.

По данным Sport.ua, новому руководителю "пивоваров" будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча "Оболони" Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Напомним, что "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

В 6-м туре УПЛ "Оболонь" будет принимать 13 сентября лидера, "Александрию".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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